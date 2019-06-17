شكرا لقرائتكم تعثر صفقة انتقال عمر النمساوى للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي عن فشل إنضمام المغربي عمر النمساوي مدافع نهضة بركان لصفوف فريقه فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" :" النمساوي ابلغنا بصعوبة اتمام الصفقة لتلقيه عرضا جديدا من إدارة نهضة بركان المغربي للاستمرار في الموسم الجديد بعد نهاية عقده الموسم الحالي " ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربي :" النمساوي ارسل رسالة اعتذار فضلا عن تذاكر الطيران واحترمنا رغبته في انهاء الصفقة " Advertisements وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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