تعرف على سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الإفريقية

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بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى الـ19 من الشهر المقبل. وفي ما يأتي سجل الفائزين بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ انطلاقها، مع ذكر البلد المضيف بين مزدوجين: - 2017: الكاميرون (الغابون) - 2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية) - 2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا) - 2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية) - 2010: مصر (أنغولا) - 2008: مصر (غانا) - 2006: مصر (غانا) - 2004: تونس (تونس) - 2002: الكاميرون (مالي) - 2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا) - 1998: مصر (بوركينا فاسو) - 1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا) - 1994: نيجيريا (تونس) - 1992: ساحل العاج (السنغال) - 1990: الجزائر (الجزائر) - 1988: الكاميرون (المغرب) - 1986: مصر (مصر) - 1984: الكاميرون (ساحل العاج) - 1982: غانا (ليبيا) - 1980: نيجيريا (نيجيريا) - 1978: غانا (غانا) - 1976: المغرب (إثيوبيا) Advertisements - 1974: زائير (مصر) - 1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون) - 1970: السودان (السودان) - 1968: زائير (الكونغو الديموقراطية حاليا) (إثيوبيا) - 1965: غانا (تونس) - 1963: غانا (غانا) - 1962: إثيوبيا (إثيوبيا) - 1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة) - 1957: مصر (السودان) توزيع المجموعات في الدور الأول: يتأهل الى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة الى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث، مع الإشارة الى أن البطولة التي تحمل الكاميرون لقب نسختها الأخيرة (الغابون 2017)، تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16. في ما يأتي توزيع المجموعات: - المجموعة الأولى - مصر - جمهورية الكونغو الديموقراطية - أوغندا - زيمبابوي - المجموعة الثانية - نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي - المجموعة الثالثة - السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا - المجموعة الرابعة - المغرب - ساحل العاج - جنوب إفريقيا - ناميبيا - المجموعة الخامسة - تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا - المجموعة السادسة - الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو

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