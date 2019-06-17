هاري ريدناب : لامبارد سيقود تشيلسي الموسم المقبل

توقع هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق، أن فرانك لامبارد سيتولي القيادة الفنية لتشيلسي خلال الفترة المقبلة بعد رحيل ماوريسيو ساري تدريب البلوز. وقال ريدناب المدرب الإنجليزي المخضرم وعم فرانك لامبارد في تصريحات إذاعية لشبكة "بي بي سي البريطانية"، " أعتقد أن لامبارد سيتولي تدريب البلوز الفترة المقبلة، والأمر يبدو لي وكأنه حدث بالفعل". تدريب البلوز الفترة المقبلة، والأمر يبدو لي وكأنه حدث بالفعل". وتابع " فرانك لامبارد أسطورة حقيقية لدي مشجعي البلوز، فهو لن يشعر بضغط الجماهير في حالة قيادته الفريق". Advertisements وأتم ريدناب حديثه " حينما يتولي لامبارد قيادة الفريق، لن يطالبه أحد بتصدر البريميرليج، لأنه أحد ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فهذا يعتبر نجاح". ويرتبط فرانك لامبارد بعقد تدريبي مع نادي ديربي كاونتي، وفي حالة رحيله لقيادة تشيلسي، فيتوجب على إدارة البلوز أن تدفع أربعة ملايين جنيه استيرليني. جدير بالذكر أن ماوريسيو ساري المدير الفني السابق للبلوز وقع عقد تدريبي مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

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