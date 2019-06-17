شكرا لقرائتكم المقاولون يطالب الأهلى برفع قيمة المقابل المادى لطاهر طاهر لـ35 مليون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو المقاولون العرب من نظرائهم بالنادى الأهلى رفع قيمة المقابل المادى للتعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب إلى 35 مليون جنيه بدلا من 25 مليون جنيه.

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كان مسئولو الأهلى قد عرضوا 25 مليون جنيه مع إمكانية إعارة أحد اللاعبين الغير مرغوب فى تواجدهم بالقلعة الحمراء الموسم المقبل ، إلا أن مسئولو المقاولون رفضوا العرض ومطالبين بعدم فرض بعض الأسماء اللاعبين عليهم .

ويسعى المقاولون العرب إلى تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء بيع اللاعب ، خاصة وأن إدارة الذئاب كانت تتمنى أن يخرج اللاعب للإحتراف الخارجى أسوة بزميليه بالفريق محمد صلاح ومحمد الننى .