شكرا لقرائتكم المقاولون يطالب الأهلى برفع قيمة المقابل المادى لطاهر طاهر لـ35 مليون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب مسئولو المقاولون العرب من نظرائهم بالنادى الأهلى رفع قيمة المقابل المادى للتعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب إلى 35 مليون جنيه بدلا من 25 مليون جنيه.
كان مسئولو الأهلى قد عرضوا 25 مليون جنيه مع إمكانية إعارة أحد اللاعبين الغير مرغوب فى تواجدهم بالقلعة الحمراء الموسم المقبل ، إلا أن مسئولو المقاولون رفضوا العرض ومطالبين بعدم فرض بعض الأسماء اللاعبين عليهم .
ويسعى المقاولون العرب إلى تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء بيع اللاعب ، خاصة وأن إدارة الذئاب كانت تتمنى أن يخرج اللاعب للإحتراف الخارجى أسوة بزميليه بالفريق محمد صلاح ومحمد الننى .
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