شكرا لقرائتكم اجتماع تنسيقي بين أبوريدة وأحمد أحمد لمناقشة تفاصيل افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اجتماعا تنسيقيا مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الاثنين، بأحد فنادق القاهرة. ويجتمع الثنائي حاليا لمناقشة تفاصيل حفل افتتاح البطولة الجمعة المقبل ووضع اللمسات الأخيرة لانطلاق كأس الأمم الأفريقية حيث يراجع الثنائي التقارير المقدمة من لجان البطولة قبل أيام قليلة على ضربة البداية. Advertisements وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية الجمعة المقبل بمباراة مصر وزيمبابوي على ستاد القاهرة ضمن مياريات المجموعة الأولى. وتنظم البطولة بمشاركة ٢٤ منتخب لأول مرة بعدما قرر الكاف زيادة عدد الفرق بدلا من ١٦ كما كان متبعا في السنوات الماضية.

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