رئيس لاتسيو يمنح الأمل لكبار أوروبا

فتح كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، الباب أمام رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو، بالرحيل عن الفريق، في ظل اهتمام يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.
وقال لوتيتو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "ميلينكوفيتش؟ في لاتسيو، نحن نحافظ على أولئك اللاعبين الذين يريدون البقاء في النادي".
وتابع "إذا أعرب اللاعب الصربي عن رغبته في خوض مغامرة جديدة، فلن نقف في طريقه".
وحول قيمته في سوق الانتقالات، أضاف "المفاوضات لا تتم في الصحف ووسائل الإعلام، سأقول فقط أنه أفضل لاعب في خط الوسط بالدوري الإيطالي".
وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن لوتيتو لن يتخلى عن ميلينكوفيتش سافيتش، بأقل من 100 مليون يورو.
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