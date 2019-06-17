شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يكشف عن التشكيل الأمثل للمنتخب فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المدرب العام للزمالك عبد الحميد بسيونى، عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المحدد لها الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، والتى ستقام فى مصر. وجاء التشكيل المثالى للفراعنة من وجهة نظر بسيونى كالتالى:

حراسة المرمى: جنش الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف Advertisements الوسط: طارق حامد ومحمد الننى وعبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه الهجوم: أحمد على.

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