شكرا لقرائتكم خلاف بين أجيرى ومعاونيه بسبب حارس المنتخب فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشب خلاف فى وجهات النظر داخل أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب، حول حارس مرمى الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019. وقال مصدر بجهاز منتخب مصر، إن الجهاز الفنى استقر على تشكيل الفريق فى بطولة كأس الأفريقية، باستثناء مركز واحد فقط. وتابع المصدر، أن الجهاز الفنى لم يستقر على حارس مرمى منتخب مصر فى البطولة، حيث إن الخلاف حول إشراك أحمد الشناوى حارس بيراميدز أو محمد الشناوى حارس الأهلى بصفة أساسية، حيث يميل أجيرى لحارس الأهلى، بينما يفضل معاونوه الاعتماد على أحمد الشناوى.

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