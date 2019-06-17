رياضة | كلوب يخطط لضم صفقة مفاجئة لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يخطط لضم صفقة مفاجئة لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في ضم صفقة جديدة للريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن كلوب يسعى لضم أليكس مكارثي، حارس مرمى ساوثهامبتون في ظل رحيل سيمون مينيوليه في الصيف الجاري.

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وتابعت الصحيفة البريطانية أن كلوب كان يرغب في الحصول على خدمات حارس ساوثهامبتون في الصيف الماضي، تحسبًا لفشل ضم أليسون من روما.

مكارثي يعتبر الحارس الأساسي لساوثهامبتون تم استدعائه إلى قائمة منتخب إنجلترا بواسطة جاريث ساوثجيت، وشارك لأول مرة كبديل في الشوط الثاني من مواجهة أمريكا في نوفمبر الماضي.