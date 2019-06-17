رياضة | رسميا.. نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم ريال مدريد يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في اتخاذ خطوات رسمية للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة كوريري ديلو سبورت فأن كوفاسيتش لاعب وسط الميرينجي طلب بشكل من رسمي من إدارة ناديه الإسباني بيعه لإنتر ميلان خاصة أنه خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان.

Advertisements

ويسعى مسئولو فريق إنتر ميلان لضم عدد من الصفقات المميزة خلال الصيف الجاري.

وتوصل المدير الرياضي لإنتر لاتفاق مع كوفاسيتش على الانتقال للفريق الإيطالي والعودة لفريقه القديم لكن تتوقف الصفقة الآن على ريال مدريد.