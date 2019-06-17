رياضة | برشلونة يقترب من ضم أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم أصغر في الدوري الإنجليزي الممتاز بخلاف صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا" أن برشلونة يرغب في التعاقد مع هارفي إيليوت أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الذي يلعب مع فولهام الهابط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وأصبح إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري في مايو، عن عمر 16 عاما و30 يوما فقط.

ورفض إيليوت توقيع عقد جديد مع فولهام مما يعني أنه أصبح لاعبًا حرًا بإمكانه الانتقال بالمجان هذا الصيف.