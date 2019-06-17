أحمد الشيخ يتحفظ على الانتقال للمصري البورسعيدي...

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جدة - عمرو شويل تحفظ أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى على فكرة الانتقال للمصري البورسعيدي فى صفقة انتقال اسلام عيسى للفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم. ورحب المصري ببيع إسلام عيسى للأهلى لكنه أشترط الحصول على 20 مليون جنيه مع استعارة 3 لاعبين من الفريق الأحمر وهم أحمد الشيخ وباسم على وأحمد. وأكد أحمد الشيخ أنه يفضل البقاء بالأهلى خاصة أنه لم يحصل على الفرصة بشكل كافي، فى الوقت الذي ظهر اللاعب بشكل جيد فى جميع الأوقات الي تم الاستعانة فيه بخدماته، كما لم يرفض اللاعب فكرة الخروج مجدداً للإعارة، ولكن لنادي أخر غير المصري فى ظل تلقيه العديد من العروض الأخرى أبرزها من ناديه السابق مصر المقاصة.

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