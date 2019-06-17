شكرا لقرائتكم خبر عن صياد الدوريات يقود الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد مع المدرب الكرواتي برانكو على تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي وذلك بدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل قادماً من فريق بيرسبوليس الإيراني ولمدة «عامين» بقيمة حوالى مليون ونصف المليون يورو، بعد أن طلب برانكو فسخ عقده نتيجة عدم التزام الفريق الإيراني بالشروط المتفق عليها بين الطرفين والتأخير في تسديد مستحقاته.
وتشير المصادر إلى أن المفاوض الأهلاوي التقى المدرب مطلع يونيو في مدينة دبي الاماراتية وذلك من أجل التفاوض ولم تدم المفاوضات طويلاً، إذ أبدى برانكو رغبة كبيرة في تدريب الفريق الأهلاوي كونه يعرف التفاصيل الصغيرة في الفريق على حد ذكره، وطلب خمسة أيام لتقديم تقرير كامل لإدارة النادي الأهلي أوضح خلاله جميع احتياجات الفريق من تعاقدات محلية وأجنبية.
ومن المنتظر أن يصل برانكو لجدة الأسبوع المقبل وذلك استعداداً لتولي مهمة إعداد الفريق للموسم الكروي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صياد الدوريات يقود الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.