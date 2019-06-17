شكرا لقرائتكم خبر عن صياد الدوريات يقود الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد مع المدرب الكرواتي برانكو على تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي وذلك بدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل قادماً من فريق بيرسبوليس الإيراني ولمدة «عامين» بقيمة حوالى مليون ونصف المليون يورو، بعد أن طلب برانكو فسخ عقده نتيجة عدم التزام الفريق الإيراني بالشروط المتفق عليها بين الطرفين والتأخير في تسديد مستحقاته.

وتشير المصادر إلى أن المفاوض الأهلاوي التقى المدرب مطلع يونيو في مدينة دبي الاماراتية وذلك من أجل التفاوض ولم تدم المفاوضات طويلاً، إذ أبدى برانكو رغبة كبيرة في تدريب الفريق الأهلاوي كونه يعرف التفاصيل الصغيرة في الفريق على حد ذكره، وطلب خمسة أيام لتقديم تقرير كامل لإدارة النادي الأهلي أوضح خلاله جميع احتياجات الفريق من تعاقدات محلية وأجنبية.

ومن المنتظر أن يصل برانكو لجدة الأسبوع المقبل وذلك استعداداً لتولي مهمة إعداد الفريق للموسم الكروي المقبل.