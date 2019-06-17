أوروجواي تكتسح الإكوادور برباعية نظيفة في كوبا أمريكا

رضا علي

فاز منتخب أوروجواي على الإكوادور بنتيجة ساحقة 4 /0 في المباراة التي اقيمة بينهما صباح الاثنين ضمن الجولة الاول من بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل .

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها منتخب أوروجواي 3 أهداف من شوط أول في مباراة ببطولة كوبا أمريكا، منذ أن فعلها خلال فوزه على الأرجنتين بنتيجة 5-0 في نسخة 1969.

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وحسم منتخب أوروجواي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها نيكولاس لوديرو وإدينسون كافاني ولويس سواريز في الدقائق السادسة و33 و44 مستغلا طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني ، اكتفى منتخب أوروجواي بهدف آخر جاء من النيران الصديقة حيث سجله الإكوادوري أرتورو مينا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب أوروجواي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب دون نقاط.