إسماعيل حفنى وطارق زين يقودان اختبارات الناشئين بالإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام على قطاع الكرة تكليف للثنائى إسماعيل حفنى وطارق زين بالتحضير لاختبارات الناشئين. ويسعى مجلس إدارة من خلال اختبارات الناشئين اختيار العناصر الشابة والتى ستمثل مستقبل النادى المشرق خلال المستقبل القريب وهى السياسة التى تنتهجها الإدارة من أجل اعادة النادى فى الاعتماد على ابنائه وناشئيه المميزين، سعياً للمنافسة على حصد الألقاب مرة آخرى بجانب الابتعاد عن تكبد خزينة الملايين دون تحقيق الاستفادة الفنية المطلوبة.

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