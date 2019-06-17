رضا علي
يلتقي منتخب أوروجواي مع الإكواردور في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.
وجاءت تشكيلة ألاوروجواي : موسليرا، كاسيريس، جودين، خيمينيز، لاكسالت، نانديز، بينتانكور، فيتشينو، لوديرو، سواريز، وكافاني.
بينما تشكيلة الإكوادور، جاءت كالآتي: دومينجيز، أكيلير، مينا، كوينتيرو، بيدير كايسيدو، أوريخويلا، إنترياجو، مينا، أنطونيو فالنسيا، بيرسيادو، وإينير فالنسيا.
ويقع فريقا أوروجواي وإكوادور ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا اليابان وحامل اللقب منتخب تشيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر .. أوروجواى & الإكوادور بكوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.