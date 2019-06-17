بث مباشر .. أوروجواى & الإكوادور بكوبا أمريكا

رضا علي

يلتقي منتخب أوروجواي مع الإكواردور في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

وجاءت تشكيلة ألاوروجواي : موسليرا، كاسيريس، جودين، خيمينيز، لاكسالت، نانديز، بينتانكور، فيتشينو، لوديرو، سواريز، وكافاني.

بينما تشكيلة الإكوادور، جاءت كالآتي: دومينجيز، أكيلير، مينا، كوينتيرو، بيدير كايسيدو، أوريخويلا، إنترياجو، مينا، أنطونيو فالنسيا، بيرسيادو، وإينير فالنسيا.

ويقع فريقا أوروجواي وإكوادور ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا اليابان وحامل اللقب منتخب تشيلي.