ترحيب بمحمد عواد في مران الإسماعيلي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى على الترحيب بحارس الفريق محمد عواد، خلال مشاركته الاولى في مران الفريق عقب الانتهاء من الاعارة ضمن صفوف الوحدة السعودى.

وانتظم عواد فى مران الفريق مساء اليوم ، ضمن فترة الاعداد لخوض منافسات الموسم

وعقد صبرى المنياوى اجتماعاً مع عواد على هامش المران مساء اليوم.

وشارك في المران طارق طه ومحمد مجدي من الللاعبين الاساسين، ويلتحق اسامة ابراهيم وكريم بامبو ومحمود متولي بتدريبات الفريق خلال الاسبوع الحالي

ضمن صفوف الوحدة السعودى.وانتظم عواد فى مران الفريق مساء اليوم ، ضمن فترة الاعداد لخوض منافسات الموسمالجديد.وعقد صبرى المنياوى اجتماعاً مع عواد على هامش المران مساء اليوم.وشارك في المران طارق طه ومحمد مجدي من الللاعبين الاساسين، ويلتحق اسامة ابراهيم وكريم بامبو ومحمود متولي بتدريبات الفريق خلال الاسبوع الحالي

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