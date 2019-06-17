حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب قطر أمام نظيره الباراجوياني بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ماراكانا، ضمن الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس كوباأميركا.
بادرت باراجواي بالتهديف عن طريق الثنائي اوسكار كاردوزو وديرليس غونزالز في الدقيقتين 4، 56، قبل أن يدرك العنابي التعادل عن طريق المعز
بهذه النتيجة يتقاسم منتخبا قطر وباراجواي المركزين الثاني والثالث بترتيب المجموعة الثانية، بينما تأتي كولومبيا في الصدارة برصيد ثلاث نقاط، وتتذيل الأرجنتين المجموعة بدون نقاط.
شاهد أهداف المباراة :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قطر تتعادل إيجابيًا مع باراجواي بكوبا أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.