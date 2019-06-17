شاهد.. قطر تتعادل إيجابيًا مع باراجواي بكوبا أميركا

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب قطر أمام نظيره الباراجوياني بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ماراكانا، ضمن الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس كوبا

أميركا.

بادرت باراجواي بالتهديف عن طريق الثنائي اوسكار كاردوزو وديرليس غونزالز في الدقيقتين 4، 56، قبل أن يدرك العنابي التعادل عن طريق المعز

عبدالله في الدقيقة 68، ثم رودريجو روجاس بهدف في مرماه "77".

بهذه النتيجة يتقاسم منتخبا قطر وباراجواي المركزين الثاني والثالث بترتيب المجموعة الثانية، بينما تأتي كولومبيا في الصدارة برصيد ثلاث نقاط، وتتذيل الأرجنتين المجموعة بدون نقاط.

شاهد أهداف المباراة :