رياضة | مدربة سيدات أمريكا تشيد بكارلي لويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربة سيدات أمريكا تشيد بكارلي لويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنت جيل إيليز مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة القدم، باللاعبه كارلي لويد التي سجلت هدفين خلال فوز منتخب بلادها على تشيلي 3 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وقالت إيليز :" كارلي سجلت ثلاثة أهداف حتى الآن في البطولة، أعتقد أنه لايمكن أن تكون هناك بداية افضل من ذلك بالنسبة لها".

وأضافت :" أعلم أيضا أنها مستعدة لفعل أي شيء يحتاجه الفريق".

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كما أثنت إيليز على كريستياني إندلر حارسة مرمى المنتخب التشيلي، حيث قالت :"قدمت اداء رائعا، كنا نعلم بإمكانياتها، إنها حارسة عالمية. أعتقد أن روح الفريق كانت مذهلة، كل التحية لتشيلي".

وأضافت :"كنا نعلم أن إندلر دائما ستجعل فرص الفريق قائمة في المباراة".

واختتمت إليز تصريحاتها قائلة :"كل لاعبه تريد نفس الشيء وتريدن لعب أقصى عدد ممكن من الدقائق، وبالتأكيد هذا ما تريده كمدرب".

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الستة عشر بالبطولة بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام منتخب السويدي،فيما ظل منتخب تشيلي بلا نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب تايلاند.