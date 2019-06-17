شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز «الكان» تُشعل صراع التتويج بـ«الأميرة الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلى لانطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها في مصر يوم الجمعة المقبل وتنتهى 19 من شهر يوليو الجارى، حيث تنتظر الجماهير «الُعرس الإفريقى» بشغف كبير نظرًا لأهمية البطولة وقوة المنافسة في هذه النسخة، لاسيما بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبًا، مما يُشعل المنافسة على اللقب. وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، زيادة قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في البطولة خلال هذه النسخة، حيث تم رفعها إلى 23.7 مليون دولار بفارق 7.8 مليون دولار عن البطولة السابقة في 2017. ومن المنتظر أن يحصل المنتخب الفائز بالبطولة الإفريقية على مبلغ 4.5 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، لتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية 7 ملايين دولار.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة التي تصل إلى الدور نصف النهائى على مليونى دولار، بدلا من مليون ونصف المليون دولار في البطولة السابقة.

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ويحصل كل فريق يصل إلى دور الثمانية على مليون دولار، مقابل 700 ألف دولار لكل فريق يصل إلى دور الستة عشر. وحتى الفريق الذي يحتل المركز الأخير ويودع البطولة من دور المجموعات سيحصل على 500 ألف دولار، مقابل 475 ألف دولار في البطولة السابقة التي تُوج بها المنتخب الكاميرونى على حساب المنتخب الوطنى بنتيجة 2/1.

من جهة أخرى، كشف موقع «فوت مالى»، عن انتهاء أزمة استبعاد المنتخب المالى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما توصل الاتحاد المالى لكرة القدم إلى اتفاق ينهى الأزمة الكروية، بعد مفاوضات بين القادة الرياضيين في مالى والذى نجحوا في التوصل إلى اتفاق أنهى الأزمة بعد مفاوضات استمرت أكثر من 15 ساعة متواصلة من النقاشات بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولى لكرة القدم والإفريقى.

وأشار الموقع إلى أن وزير الرياضة المالى ضغط بشكل جدى على الطرفين المتخاصمين للخضوع لمطالب الاتحاد الدولى لكرة القدم تجنبا لإيقاف المنتخب القومى في أمم إفريقيا، حيث كان المنتخب المالى مهددا بالاستبعاد من البطولة الإفريقية بسبب التدخل الحكومى في شؤون اتحاد الكرة المحلى، حيث يلعب منتخب مالى في المجموعة الخامسة ضمن منتخبات تونس وموريتانيا وأنجولا.