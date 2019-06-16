تقارير: ليفربول يخطط لضم سابع صفقاته من ساوثهامبتون

كشف تقارير صحفية رغبة ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب في تدعيم حراسة المرمى لتعويض الرحيل المحتمل للحارس البلجيكي سيمون مينوليه، الذي اقترب من مغادرة صفوف الريدز هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن الحارس الإنجليزي ألكس مكارثي دخل ضمن دائرة اهتمامات المدير الفني يورجن كلوب لتعويض رحيل مينوليه، حتى يكون بديلا للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وكان مكارثي قريبا من الانتقال لليفربول في الموسم الماضي عندما تبيّن أن صفقة التعاقد مع أليسون من روما قد يتم تأجيلها، لكن الريدز أتم صفقة الحارس الأغلى في التاريخ ليستمر مكارثي مع ساوثهامبتون.

ولعب مكارثي البالغ من العمر 29 عامًا أساسيًا في الموسم الماضي قبل أن يبتعد عن التشكيل في الجولات الأخيرة، وتم استدعاءه للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي حين شارك في نوفمبر الماضي بلقاء ودي أمام أمريكا.

يذكر أن مكارثي قد يكون سابع صفقات ليفربول من ساثهامبتون منذ 2014، بعد ضم السداسي فيرجيل فان دايك، ساديو ماني، ناثانييل كلاين، ديجان لوفرين، آدم لالانا وريكي لامبرت من "سانت ماري".