شكرا لقرائتكم سموحة يخطط لخطف هجام الرجاء من المصرى بـ 900 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادي سموحة، بالتعاقد مع محمود عبد العاطى مهاجم الرجاء الشهير بالهجام، رغم دخول النادي المصري فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته. ويسعى مسئولو نادي سموحة لاستغلال عدم سداد النادي المصري قيمة الشرط الجزائى فى عقد الهجام مع نادى الرجاء والبالغ 900 ألف جنيه للحصول على خدماته. ويسعى مسئولو سموحة للحصول على توقيع مهاجم الرجاء قبل إرسال قيمة الشرط الجزائى لناديه وحسم الصفقة بشكل نهائى.

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