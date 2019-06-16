شكرا لقرائتكم حمدالله: حلمي تأجل .. وبالتوفيق للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالرزاق حمدالله، مهاجم المنتخب المغربي والنصر السعودي، بأنه لم يضع بعد حلم اللعب بقميص بلاده في كأس إفريقيا بعدما تسببت الإصابة بإبعاده عن المعسكر الحالي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن يوم الجمعة إبعاد عبدالرزاق حمدالله عن معسكر المنتخب الخاص بكأس إفريقيا 2019 بسبب إصابتين في الظهر والورك.

وكتب عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الرسمي في "تويتر": لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع!" مضيفا بأنه يدعم بلاده للظفر بالبطولة "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني و شكرا لمساندة الجمهور أحبكم كثيرا".