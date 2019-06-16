رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. برشلونة يقترب من حسم الصفقة الأسطورية وتحديد موعد الإعلان عن كبري الصفقات

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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد الموافق 16/6/2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالنادي الكتالوني .

إليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم الأحد 16/6/2019 :

نيمار يقترب من العودة لبرشلونة

اجتمع ليوناردو المدير الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا للحديث حول مستقبله، ولكن لم يتم تسريب تفاصيل الدردشة بين الاثنين.

وبحسب ما ذكره موقع "تيلي فوت" الفرنسي، فإن نيمار ارتبط اسمه مؤخرا بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سوف يتضح كل شيء بشأن النجم الدولي البرازيلي.

برشلونة يسعى لضم موهبة الدوري الإنجليزي

أشار تقرير إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يسعى لضم موهبة شابة في الدوري الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" إن النادي الكتالوني يسعى جاهداً في الحصول على توقيع لاعب وسط فولهام هارفي إليوت البالغ من العمر 16 عامًا.

وإذا حصل نادي "البلوجرانا" على توقيع اللاعب الشاب، فإن النادي الكتالوني لن يتحمل أي تكاليف مالية، لأن عقد موهبة فولهام الانجليزي سنتهي في 30 من الشهر الجاري.

يذكر أن هارفي إليوت عندما لعب أمام وولفرهامبتون يوم 4 مايو الماضي أصبح أصغر لاعب يشارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 16 عامًا و30 يومًا.

نجم فولهام على رادار برشلونة هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يهتم للغاية بتدعيم صفوف النادي بعدد من اللاعبين الشباب خلال سوق الانتقالات الصيفة الحالية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلاً عن الصحافة الإنجليزية، فإن البارسا يتابعون الشاب الإنجليزي "هيرفي إليوت" لاعب خط وسط نادي فولهام الإنجليزي الذي يبلغ من العمر 16 عام.

وأشارت التقارير إلى أنه بعد هبوط ناديه للدرجة الأولى يتوقع النادي الحصول عليه بمبلغ منخفض، هناك منافسة من عدة أندية أبرزها من ألمانيا.

فيدال يوجه رسالة نارية إلى ميسي

وجه النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، رسالة نارية إلى زميله بالفريق ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين.

وبعث فيدال رسالة نارية إلى ميسي، في حال واجه منتخب تشيلي نظيره الأرجنتيني، في الأدوار المتقدمة ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل.

وقال فيدال خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب تشيلي: "أنا لا أخاف منه، لكن عليك أن تسأله عما إذا كان هو خائفاً، إذا لعبنا مجدداً مع الأرجنتين، فسنفوز مرة أخرى".

باريس سان جيرمان يخطط للثأر من برشلونة على طريقته الخاصة

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن تفكير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فى التعاقد مع المهاجم البرازيلي لبرشلونة، فيليب كوتينيو الذى يعيش فترة ليست جيدة مع النادى الإسبانى منذ التعاقد معه ولم يظهر بشكل مميز مثلما كان مع ليفربول.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن باريس يان جيرمان هو الحل الوحيد لإنقاذ فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة، لأنه النادى الوحيد الذى يستعد لدفع مبلغ جيد من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة لن يتعاقد هذا الصيف مع صفقات كبيرة إلا إذا إستفاد من بيع نجومه مالياً.

ويسعى مسئولو باريس سان جيرمان للثأر من مفاوضات برشلونة لاستعادة نيمار بضم نجم برازيلي جديد من صفوف برشلونة.

ويذكر أن برشلونة إقترب من إنهاء صفقة النجم الفرنسي لفريق أتليتكو مدريد الإسبانى أنطوان جريزمان.

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حارس برشلونة يواجه مصير مجهول هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الحارس الدولي الهولندي ياسبر سيليسن، لاعب برشلونة الإسباني، يواجه شبح المصير المجهول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولو نادي إيفرتون الإنجليزي، صاروا غير مهتمين بضم "سيلسين"، خاصة أنه في إنجلترا قد تم نفي هذه الأخبار.

والآن أصبحت نادي روما الإيطالي مع فالنسيا الإسباني، هم من يرغبون بضم الحارس الهولندي، خلال الميركاتو الحالي

نجم برشلونة على أعتاب الدوري الإيطالي

كشف تقرير صحفي إسباني عن وجود عرضين لحارس مرمى برشلونة ياسبر سيلسين، للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان ناديي فالنسيا وروما هما اللذان يسعان من أجل ضم الحارس الهولندي، بعد أن رفض بنفيكا البرتغالي دفع 30 مليون يورو للتعاقد معه.

وقد اعلن برشلونة في وقت سابق التخلي عن حارسه الهولندي ياسبر سيلسين من أجل جلب صفقات أخرى.

وتببقى العقبة الوحيدة أمامه هو الشرط الجزائي في عقد اللاعب وهو سعره 60 مليون يورو، لكن برشلونة أبدى استعداده للتخلي عنه مقابل 30 مليون يورو فقط.

وأظهر نادي فالنسيا رغبة في ضم الحارس سيلسين، أثناء التفاوض مع إدارة برشلونة من أجل دينيس سواريز، في ظل عدم رغبة الحارس نيتو بالاستمرار.

كما أفادت أن نادي العاصمة الإيطالية أيضا يريد الحارس الهولندي والذي حاول ضمه الصيف الماضي.

يذكر أن أخر صفقات نادي برشلونة هي التعاقد مع الشاب الهولندي دي يونج لاعب أياكس امستردام.

ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة

يواصل نادي ريال مدريد البحث عن صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي وفي نفس الوقت يريد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ضم لاعبين للمستقبل.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الاسباني، أنه بعد التوقيع مع الموهبة اليابانية كوبو فأن ريال مدريد يتجه الآن نحو التوقيع مع الانجيلزي هارفي إليوت الذي يبلغ من العمر 16 عاماً.

وذكر الموقع الاسباني أنه في مكاتب ريال مدريد يقومون بتحليل مهارات وإحصائيات اللاعب الذي شارك في شهر المايو الماضي مع فولهام حيث أصبح أصغر لاعب يُشارك في تاريخ بريميرليج.

ويتنافس ناديا برشلونة ولايبزيج أيضاً على ضم اللاعب بعد أن حدد نادي فولهام سعره بحوالي 250 ألف يورو.

الجدير بالذكر فأن هارفي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن و في حال قدومه إلى ريال مدريد سيلعب في البداية في الأكاديمية.