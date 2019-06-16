شكرا لقرائتكم مروان محسن يتقدم بالهدف الأول للمنتخب أمام غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفتتح مروان محسن التسجيل لمنتخب مصر امام غينيا في الدقيقة 11 بهدف من تصويبة رائعه سكنت الشباك على يمين الحارس في أخر التجارب الودية للمنتخب الوطني قبل بداية كاس امم افريقيا. ويضم التشكيل : حراسة المرمى : محمد الشناوي الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور. الوسط : محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه. Advertisements الهجوم مروان محسن.

ويضم التشكيل : حراسة المرمى : محمد الشناوي الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور. الوسط : محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه. الهجوم مروان محسن.

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