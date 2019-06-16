شكرا لقرائتكم الخليج 365.. أزارو خارج الأهلى فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الأهلى قريباً للغاية من التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وهو الأمر الذي يعني رحيل واحد من اللاعبين الأجانب الأربعة المقيدين داخل القائمة الحمراء، وعلم الخليج 365 أن لجنة التخطيط استقرت بشكل نهائي على رحيل المغربي وليد أزارو عن صفوف الفريق، بل وتم ابلاغ اللاعب بالأمر، وتحاول الإدارة الحمراء تسويق الدولي المغربي حالياً من خلال عرضه على عدده أندية خليجية وأوروبية.

المفاجأة أن لجنة التخطيط بالكامل وافقت على رحيل وليد أزارو باستثناء محمود الخطيب رئيس النادى، الذى أبدى تحفظه على رحيل وليد أزارو، خاصة فى حالة عدم النجاح فى التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر، رابطاً التفريط فى خدمات الدولي المغربي بنجاح المفاوضات مع أحد اللاعبين الأجانب الكبار المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي.