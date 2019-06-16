شكرا لقرائتكم مدرب غينيا: منتخب مصر المرشح الأول للتتويج بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البلجيكى بول بوت، المدير الفنى لمنتخب غينيا، إن المنتخب المصرى يضم العديد من العناصر المميزة، على رأسهم النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، والذى تألق بشكل ملحوظ مع الريدز.

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أكد بول بوت، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن منتخب مصر المرشح الأول للفوز ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتنتهى 19 من الشهر المقبل، موضحًا أن الجمهور سيكون أفضل داعم للفراعنة فى البطولة.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الغينى، وديًا، فى التاسعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى البروفة الثانية والأخيرة قبل انطلاق بطولة امم افريقيا.