شكرا لقرائتكم بوغبا يعلن رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، أن الوقت ربما قد حان للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيا وراء مواجهة "تحديات جديدة".

وخاض بوغبا (26 عاماً) فترتين احترافيتين في صفوف مانشستر يونايتد، وجاءت الثانية في 2016 عندما انتقل لأولد ترافورد قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون يورو.

وسجل بوغبا 24 هدفا مع مانشستر، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين لكنه لم ينجح في كسب ثقة الجماهير بسبب تذبذب مستواه في بعض الأحيان.

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وخرج بوغبا من حسابات المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصب في ديسمبر الماضي، كما عانى في بعض الوقت تحت قيادة المدرب الجديد أولي غونار سولشكاير.

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية يوم الأحد: هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير أيضا، بالنسبة لي لقد قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر وأديت بشكل رائع، بعض اللحظات الرائعة وبعض اللحظات السيئة ، مثل أي شخص ومثل أي مكان أخر.

وأوضح: بعد هذا الموسم وبعد كل ما حدث هذا الموسم، ومع كون موسمي هو الأفضل لي، أعتقد ربما هو الوقت المناسب بالنسبة لي لمواجهة تحديات جديدة في مكان أخر، أفكر في هذه المسألة.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بوغبا، كما أن يوفنتوس أيضا يسعى لاستعادة اللاعب، وفقا لتقارير إعلامية.