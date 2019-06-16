رياضة | بوفون: أبلغوني أني سأكون الحارس الثاني فقررت الرحيل عن باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون: أبلغوني أني سأكون الحارس الثاني فقررت الرحيل عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون، بأن فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، قدم له عرضا جيدا لتجديد عقده لموسم آخر، لكنه رفضه لأنه لا يريد الجلوس على دكة البدلاء.

وقال بوفون، في تصريحات أبرزتها صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية: "أبلغوني، قبل خمسة أشهر، بأن أكون الحارس الثاني في الموسم الجديد. وكان لدي ما يكفي من الوقت للتفكير منذ يناير، أدركت بأن ذلك لا يناسبني. عرضوا علي شروطا جيدة، لكنني رفضت التجديد. أحتاج للمشاعر والحماس. هذه ضرورة جسدية".

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وأضاف الحارس المخضرم: "أريد أن أشعر بأهميتي. مثل قبل عام، أنا في حالة جيدة وهادئ للغاية. يمكن أن تنتهي مسيرتي بعد عام، وربما بعد 15 يوما. توجد لدي بالفعل بعض العروض المثيرة للاهتمام، لكن في حال لم أجد ما أبحث عنه، فبإمكاني أن أمنح نفسي عاما للراحة أو تكريسه للتعليم".

وأوضح بوفون: "على سبيل المثال، الالتحاق بدورة لإعداد المدربين أو للمدراء الرياضيين، أو إدارة الأعمال، ويمكن تحسين اللغة الإنجليزية".

يذكر أن جيانلويجي بوفون (41 عاما) دافع عن عرين فريق يوفنتوس في الفترة من 2001 إلى 2018، قبل أن يدافع عن مرمى الفريق الباريسي في الموسم الماضي، ويتوج معه بلقب بطل الدوري الفرنسي "ليج1".