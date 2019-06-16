رياضة | تقارير: إنخفاض القيمة السوقية لنجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: إنخفاض القيمة السوقية لنجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت القيمة السوقية لـ 14 من أصل 24 لاعبًا بدأوا هذا الموسم من لاعبي ريال مدريد الإسباني، ويعد مارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس هم الضحايا حيث إنخفضت قيمتهم بأكثر من 40 ٪، فالموسم السئ الذي مر به ريال مدريد ترك أثراً على القيمة السوقية للاعبين.

وذكرت صحيفة "الآس" وفقاً لموقع "Transfermarkt" فإن قيمة اللاعبين تراجعت بنسبة 9.25 ٪ هذا الموسم، حيث تراجعت قيمة الفريق عن العام الماضي من 943.3 إلى 856 مليون يورو، 14 من أصل 24 لاعباً في الفريق.

ويعد اللاعبين الذين انخفضت قيمتهم خلال هذه الفترة هم مارسيلو، راموس، كيلور، بيل، ناتشو، أسينسيو، إيسكو، مودريتش، كارفخال، أودريوزولا، فاييخو، كورتوا، فاران وماريانو.

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لكن أكثر من إنخفضت قيمته هو مارسيلو حيث إنخفض سعره من 60 إلى 25 مليون يورو أي بنسبة 58% بينما تراجعت قيمة القائد والحارس الكوستاريكي بنسبة 44%، اما بيل فقد إنخفضت قيمته بنسبة 33% أي من 90 إلى 60 مليون يورو، أسينسيو أيضاً تراجعت قيمته من 90 إلي 60 مليون يورو.

ومن الإيجابيات ان هناك ستة لاعبين تزايدت قيمهتم، على غرار ريجيلون الذي تضاعفت قيمته من 1 مليون إلي 15 مليون يورو هناك أيضا لوكا زيدان، وفالفيردي، سيبايوس، وفينيسيوس، ويورينتي، بينما أربعة آخرين قد إحتفظوا بقيمتهم هم لوكاس فاسكيز، بنزيما، كروس و كاسيمرو.

مع هذه الأرقام فإن فينيسيوس وفاران هم اللاعبين الأكثر قيمة في السوق بـ70 مليون يورو، يأتي خلفهم كاسيمرو، إيسكو، بيل وأسينسيو بقيمة 60 مليون يورو.

اللاعب الوحيد في ريال مدريد من بين 25 لاعبًا يتمتعون بأعلى قيمة سوقية في Transfermarkt هو إيدين هازارد، بعد أن بلغت قيمته 150 مليون يورو.