رياضة | حارس برشلونة يواجه مصير مجهول هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برشلونة يواجه مصير مجهول هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الحارس الدولي الهولندي ياسبر سيليسن، لاعب برشلونة الإسباني، يواجه شبح المصير المجهول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولو نادي إيفرتون الإنجليزي، صاروا غير مهتمين بضم "سيلسين"، خاصة أنه في إنجلترا قد تم نفي هذه الأخبار.

والآن أصبحت نادي روما الإيطالي مع فالنسيا الإسباني، هم من يرغبون بضم الحارس الهولندي، خلال الميركاتو الحالي.