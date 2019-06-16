الامارات | الفجيرة يتعاقد مع اللاعب ياسر سالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع اللاعب ياسر سالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عن التعاقد مع اللاعب ياسر سالم لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حسابه الرسمي " تويتر".
وسبق للاعب ياسر سالم ان مثل ناديي الوصل ودبا الفجيرة في دوري الاضواء، ويجيد اللعب في اكثر من مركز في خطي الوسط والدفاع.
وكان الفجيرة قد اعلن في وقت سابق التعاقد مع اللاعب احمد الزيودي قادما اليه من نادي العروبة.
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