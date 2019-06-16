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الامارات | الفجيرة يتعاقد مع اللاعب ياسر سالم

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عن التعاقد مع اللاعب ياسر سالم لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حسابه الرسمي " تويتر".

وسبق للاعب ياسر سالم ان مثل ناديي الوصل ودبا الفجيرة في دوري الاضواء، ويجيد اللعب في اكثر من مركز في خطي الوسط والدفاع.

وكان الفجيرة قد اعلن في وقت سابق التعاقد مع اللاعب احمد الزيودي قادما اليه من نادي العروبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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