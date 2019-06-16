مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد 16-6-2019...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد فى التجربة الودية الثانية والبروفة الأخيرة باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى للفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا.. موعد المباراة



مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد التى ستنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب، والتى استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على الدفع بمعظم العناصر الأساسية من أصحاب الخبرات أمثال محمد الننى ومحمود تريزيجيه ومروان محسن من بداية اللقاء، لتحسين الأداء للفريق بعد المستوى غير جيد أمام تنزانيا فى اللقاء، الذى شهد الدفع بأكثر من عنصر جديد وتعديل خطة اللعب أكثر من 3 مرات، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدى.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد.. المحاضرة الأخيرة



مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد حيث حث أجيرى اللاعبين على ضرورة الظهور بمستوى قوى أمام منتخب غينيا وتحقيق الفوز بأكثر من هدف والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة قوية لمنتخبات المجموعة تحديداً وهم زيمبابوى والكونغو وأوغندا بقوة الفراعنة، مؤكدا أن مباريات اليوم ستحسم بشكل نهائى اللاعبين المتواجدين فى التشكيلة الرسمية التى ستبدأ مباراة زيمبابوى.

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مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد.. التشكيل المتوقع



مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد، ومن المقرر أن يدفع أجيرى بأحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد حجازى وباهر المحمدى وأيمن أشرف وأحمد المحمدى وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد وتريزيجيه وعمرو وردة ومروان محسن.