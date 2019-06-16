الامارات | المحترفين تحدد موعد ومكان إجراء قرعة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفين تحدد موعد ومكان إجراء قرعة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة دوري المحترفين اليوم الاحد أن مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 ستقام في السادسة مساء يوم الخميس القادم في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.

ووفقاً لبيان اللجنة فإنه ستقام قرعة مسابقة كأس الخليج العربي أولا، تليها قرعة بطولة دوري الخليج العربي.

وكان فريق الشارقة حصد لقب الدوري في الموسم الماضي، بينما توج شباب الأهلي بلقب كأس الخليج العربي.