شكرا لقرائتكم مراسل "العربية": قرار المحكمة سيفتح العديد من الملفات ضد beIN ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سعد المسعودي، مراسل "العربية" في باريس، أن قرار المحكمة الابتدائية بتغريم قنوات بي إن سبورتس القطرية سيقود السلطات لفتح ملفات أخرى تتعلق بالشبكة، مضيفاً أن ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة بي إن، بات شخصا غير مرغوب به في فرنسا.
وقال المسعودي خلال نشرة الرياضة: القرار كان واضحا، فالمحكمة كشفت بأن القنوات القطرية قدمت الكثير من المغالطات والمعلومات التقنية الخاطئة ولكنها درست الملف جيدا وغرمت الشبكة وحكمت لصالح عربسات.
وأضاف: حاولت بي إن خلط الأوراق عندما ذكرت القرصنة عبر بيانها، خاصة وأن beIN سببت تشويها لعربسات عبر البيان، ولذلك ستقدم عربسات شكوى ضد القنوات القطرية بسبب حملات التشويه، وأرى أن قرار المحكمة سيفتح ملفات أخرى خاصة أن الخليفي سبق أن تم التحقيق معه من قبل السلطات.
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