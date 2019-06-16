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ريال مدريد يمتلك أفضل حارس في العالم

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Alaa Ali 0 تبليغ

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في خبر سار نجح الأوكراني الشاب آندري لونين في التتويج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في العالم تحت 20 عاما.

لونين قاد منتخب أوكرانيا لتحقيق الفوز في نهائي مونديال الشباب 3-1 أمام المنتخب الكوري الجنوبي في النهائي كما قاد أوكرانيا للفوز على حساب ايطاليا في نصف النهائي.

الحارس الشاب شارك في 6 مباريات في مونديال الشباب واهتزت شباكه 4 مرات فقط من بينها مرتين من ركلات جزاء كما تصدى لركلة جزاء.

ويدرس الاطاحة بالحارس الكوستاريكي كايلور نافاس في الصيف الحالي مع خلق منافسة شرسة بين لونين وكورتوا في حراسة المرمى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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