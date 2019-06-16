ريال مدريد يمتلك أفضل حارس في العالم

في خبر سار نجح الأوكراني الشاب آندري لونين في التتويج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في العالم تحت 20 عاما.
لونين قاد منتخب أوكرانيا لتحقيق الفوز في نهائي مونديال الشباب 3-1 أمام المنتخب الكوري الجنوبي في النهائي كما قاد أوكرانيا للفوز على حساب ايطاليا في نصف النهائي.
الحارس الشاب شارك في 6 مباريات في مونديال الشباب واهتزت شباكه 4 مرات فقط من بينها مرتين من ركلات جزاء كما تصدى لركلة جزاء.
ويدرس ريال مدريد الاطاحة بالحارس الكوستاريكي كايلور نافاس في الصيف الحالي مع خلق منافسة شرسة بين لونين وكورتوا في حراسة المرمى.
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