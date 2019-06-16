بوغبا يلمح إلى قرب رحيله عن مانشستر يونايتد

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نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا

يرى نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا أن الوقت ربما قد حان للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ، سعيا وراء مواجهة "تحديات جديدة".

وخاض بوجبا 26/ عاما/ فترتين احترافيتين في صفوف مانشستر يونايتد ، وجاءت الثانية في 2016 عندما انتقل لاولد ترافورد قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون دولار.

وسجل بوجبا 24 هدفا مع مانشستر وفاز مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين لكنه لم ينجح في كسب ثقة الجماهير بسبب تذبذب مستواه في بعض الأحيان.

وخرج بوجبا من حسابات المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصب في كانون أول/ديسمبر الماضي، كما عانى في بعض الوقت تحت قيادة المدرب الجديد اولي جونار سولسكاير.

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وقال بوجبا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأحد "هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير أيضا".

وأضاف "بالنسبة لي لقد قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر وأديت بشكل رائع، بعض اللحظات الرائعة وبعض اللحظات السيئة ، مثل أي شخص ومثل أي مكان أخر".

وأوضح "بعد هذا الموسم وبعد كل ما حدث هذا الموسم، ومع كون موسمي هو الأفضل لي، أعتقد ربما هو الوقت المناسب بالنسبة لي لمواجهة تحديات جديدة في مكان أخر، أفكر في هذه المسألة".

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بوجبا، كما أن يوفنتوس أيضا يسعى لاستعادة اللاعب، وفقا لتقارير إعلامية.