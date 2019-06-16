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شكرا لقرائتكم انطلاق البطولة العربية لناشئين السلة بعد غد بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق البطولة العربية لناشئين السلة بعد غد الثلاثاء بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، بمشاركة 6 دول.
ويشارك فى البطولة 6 منتخبات هى كل من السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .
وقبل انطلاق البطولة بـ 48 ساعة يٌعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا باللقب العربى على مستوى الناشئين وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة السلة .
توج المنتخب المصرى للناشئين بلقب البطولة العربية 9 مرات أعوام 1986 ، و 1993، و 1995، و 1998 ، و 1999 ، 2014، 2015، و 2016، و 2018
ويلى المنتخب المصرى فى الاكثر تتويجا المنتخب السورى برصيد 4 بطولات ، ثم السعودية و ليبيا و لبنان ببطولة واحدة فقط لكل منهم.
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