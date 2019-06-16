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صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

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Alaa Ali 0 تبليغ

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ذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن نجم منتخب مصر ونادي الإنجليزي، محمد صلاح، رفض عرضين من الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من .

وكان صلاح مرشحاً بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى أو العودة إلى حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.

ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفاً خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.

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