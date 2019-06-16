ذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.
ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.
وكان صلاح مرشحاً بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.
ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفاً خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.