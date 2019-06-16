رياضة | وافد برشلونة الجديد في عطلة مع صديقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وافد برشلونة الجديد في عطلة مع صديقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمتع لاعب خط الوسط الجديد في فريق برشلونة فرينكي دي يونج مع صديقته برحلات سفاري في تنزانيا قبل السفر إلى برشلونة.

سيصبح اللاعب الهولندي لاعبا في صفوف برشلونة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

Advertisements

بعد الانتهاء من الموسم رسمياً يوم الاثنين ، بعد لعب نهائي دوري الأمم ضد البرتغالي في، يستمتع فرينكي دي يونج بإجازته بعد فوزه في الدوري وكأس هولندا وبعد وصوله إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا مع أياكس .

قبل أن يتم تقديمه كلاعب جديد لفريق برشلونة في الأسبوع الأول من شهر يوليو ، مع تحديد اليوم المحدد بالضبط ، انتهز دي يونج الفرصة للتوجه إلى إفريقيا مع صديقته ميكي كيميني .

واستمتع كلاهما بالطبيعة والحيوانات البرية في رحلة سفاري عبر تنزانيا.