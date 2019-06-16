أوكرانيا تحرز لقبها الأول على حساب كوريا الجنوبية

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محمد عثمان - الرياض - لودز (بولندا) - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 01:30
قلبت أوكرانيا تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء وفازت على كوريا الجنوبية 3-1، لتحرز لقبها الاول في كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم، في المباراة النهائية في مدينة لودز البولندية.
وبعد هدف لي كانغ-اين لاعب فالنسيا الاسباني من نقطة الجزاء بعد استشارة تقنية الفيديو لمساعدة الحكم (5)، رد فلادسيلاف سوبرياها لاعب دينامو كييف بثنائية (34 و53)، قبل ان يحسم جورجي تسيتايشفيلي النتيجة من مجهود فردي رائع بدأه من منتصف ملعبه بهجمة مرتدة (89).
وتصدرت اوكرانيا مجموعة ضمت الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر، ثم تخطت بنما وكولومبيا وايطاليا في طريقها الى النهائي.
أما كوريا الجنوبية التي خاضت اول مباراة نهائية لها على غرار اوكرانيا، فحلت ثانية في مجموعتها وراء الارجنتين وامام البرتغال وجنوب إفريقيا، ثم تخطت اليابان والسنغال والاكوادور في طريقها الى النهائي.
وحلت الاكوادور ثالثة بفوزها على ايطاليا 1-صفر بعد التمديد. وخلفت اوكرانيا انكلترا المتوجة باللقب الاخير في 2017، فيما تحمل الارجنتين الرقم القياسي بعدد الالقاب (6) تليها البرازيل (5).
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