شكرا لقرائتكم مصر تختتم الاستعداد لأمم إفريقيا بمواجهة غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 17 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 19:35

يختتم المنتخب المصري لكرة القدم استعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره الغيني غدا (الأحد) على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفاز "الفراعنة" على تنزانيا الخميس الماضي بهدف من دون مقابل في تجربة أثارت قلق الجماهير المصرية لسوء أداء وصيف بطل النسخة الأخيرة في البطولة القارية ، علما أن المنتخب المصري سيقص شريط أول مواجهاته في البطولة الأفريقية التي تنظمها بلاده في 21 الجاري أمام زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى بملعب القاهرة.



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على صعيد متصل ، التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بأعضاء الجهاز الفني لمنتخب بلاده واللاعبين بملعب الدفاع الجوي ، وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب المصري واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وقال راضي إن الرئيس السيسي شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب المصري بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

وتوجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لحرصه على زيارتهم قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، وعاهدوه ببذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس السيسي تفقد المنشآت والتجهيزات بملعب الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه بأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية عامة وكرة القدم خاصة، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.