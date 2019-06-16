القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم الأحد 16 يونيو وأنباء عن مشاركة محمد صلاح

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم الأحد الموافق 16-6-2019ـ، موعد مباراة مصر وغينيا اليوم، مباراة مصر الودية الأخيرة أمام غينيا في البروفة الأخيرة قبل بدء مباريات كأس الأمم الأفريقية، يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية ليلة كروية تبدأ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت السعودية، تجميع بين منتخبين من ضمن أقوى المنتخبات المشاركة والتي يبغ عددها 24 منتخب في كأس الأمم، مصر وغينيا، وذلك استعداداً للبطولة التي تنقلها قناة تايم سبورت كاملة على البث الأرضي مساء يوم الجمعة بين كل من مصر وزيمباوي ضمن الجولة الأولى للمجموعات، حيث تبدأ البطولة في 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم

يعمل عرب نيوز على تقديم خدة رياضية متكاملة لحضراتكم، حيث نقوم بتوفير ترددات القنوات الناقلة المجانية والمفتوحة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتي يبحث عنها عشاق الكرة المصرية والعربية الأفريقية، حيث نتابع معكم في تغطية خاصة جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

قناة تايم سبورت الأرضية والفضائية: تردد قناة تايم سبورت الجديدة على النايل سات .

. قناة اون سبورت.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا لن تنقل اللقاء.

موعد المباراة: التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

قنوات إذاعة مباراة غينيا الودية اليوم الأحد أمام منتخب الفراعنة، حيث أكد لمكسيكي خافيير أجيري على اللاعبين أن عليهم الظهور بقوة والتألق أمام الفريق المنافس، وذلك من أجل إرسال رسالة تظهر مدى قوة المنتخب أمام باقي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى أجيري إلى تسحين الأداء في تلك المباراة بنزول كل من محمد صلاح والنني وتريزيجيه ومروان محسن من مطلع اللقاء.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا مباشرة مجانا اليوم يأتي ذلك استعداداً لغمار البطولة، حيث أشار مدير منتخب مصر لكرة القدم إيهاب لهيطة، رداً على شائعات وجود حراسة على غرفة اللاعب محمد صلاح، أن كل تلك الأنباء غير صحيحة.