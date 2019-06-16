محمد عنتر يعود لتدريبات الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يعود محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض، بعد غد الإثنين، على ملعب النادى الأبيض، بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق منذ مباراة حرس الحدود، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لكل فريق.
وكان محمد عنتر قد تغيب عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة للإصابة بشد فى العضلة الأمامية وتعافى اللاعب مؤخرا من تلك الإصابة ليتأكد جاهزيته للعودة للمشاركة مع الفريق فى مران الغد.
ويستعد الفريق الأبيض لخوض مبارياته المتبقية فى الدورى الممتاز، أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمقرر لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.
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