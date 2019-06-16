شكرا لقرائتكم وصايا جمال عبد الحميد لنجوم الفراعنة قبل ضربة البداية فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلي السابق ومنتخب مصر على توجيه النصيحة لنجوم المنتخب الوطني وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "سوبركورة" أن نقطة البداية هي الأهم في مشوار البطولة وأن المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي لن تكون سهلة في ظل الضغط الجماهيري، لذلك يجب على اللاعبين التركيز بشكل كامل لاجتياز هذه المباراة بنجاح.

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وأضاف نجم الزمالك السابق أن الروح هي أهم ما يميز أي فريق ويجب أن يجتمع اللاعبين على روح الفوز منذ الدقيقة الأولى وأن يضعوا في أذهانهم أن بين أقدامهم سعادة 100 مليون مصري .

واختتم جمال عبد الحميد بأن هذه البطولة ليست مجرد كرة قدم فقط،ولكنها تعكس رسالة للعالم عن الشعب المصري وتحضره والأمن والأمان لذلك يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية بداية من اللاعبين مروراً بالجماهير في المدرجات .