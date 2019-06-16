ملف السبت.. صلاح يحتفل بعيد ميلاده.. وميسي يسقط مع الأرجنتين أمام كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:
شهد يوم أمس السبت العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالفيديو.. ميسي يسقط مع الأرجنتين أمام كولومبيا في كوبا أمريكا
صحيفة إنجليزية: صلاح رفض عرضين بـ150 مليون للرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس
وزير الرياضة يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب ورئيس الزمالك
لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح
الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة رحيل سامي قمصان
مصدر بالأهلي: الخطيب سفيرا لأمم إفريقيا
أوكرانيا تتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على كوريا الجنوبية
مصدر لمصراوي: قاسم باشا ينافس بريست وريد ستار للتعاقد مع كريم حافظ
مجموعة مصر.. أوغندا تفوز على كوت ديفوار استعدادًا لأمم إفريقيا
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