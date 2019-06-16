في أولى مفاجآت بطولة كوبا أميركا 2019، سقطت الأرجنتين أمام كولومبيا بنتيجة 2-0، الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أرينا فونتي نوفا" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وجاء هدفا كولومبيا عن طريق البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليحصد رفاق خاميس رودريغيز 3 نقاط وضعتهم في صدارة المجموعة الثانية، بينما تذيلت الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا استحوذ البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليسار وتوغل بسرعة ثم أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة في الشباك في الدقيقة 71.
وضمن البديل دوفان زاباتا انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم وجود "ميسي".. كولومبيا تقهر الأرجنتين في أولى مفاجآت كوبا أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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