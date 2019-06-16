ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019 | نتيجة مباراة الأرجنتين اليوم الأحد...

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا ، تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب أرينا فونتى نوفا ، حيث اللقاء الذي يجمع بين الأرجنتين وكولومبيا في واحدة من أهم مباريات كوبا أمريكا 2019، وقد تم تحديد موعد المباراة اليوم الأحد الموافق 16-6-2019 ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكوبا أمريكا سيكون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الأرجنتين.

ستكون مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي والثانية، كما سيكون هناك تغطية لأحداث المباراة خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم العالم.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم

الأرجنتين 0 كولومبيا 2

حكم المباراة يطلق صافرة بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا مباشرة في كوباً أمريكا 2019.

وصلنا للدقيقة 15 من المباراة، ومازالت نتيجة ماتش الأرجنتين وكولومبيا حتى الآن هي 0-0.

الوقت يمر، والتعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء حتى الآن، وقد اقتربنا من نهاية أحداث الشوط الأول، وسط محاولات من النجم ليونيل ميسي لتسجيل الهدف الأول.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، وننتظر بداية أحداث الشوط الثاني.

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بداية الشوط الثاني.

الأرجنتين تضغط بقوة على دفاعات كولومبيا خلال الدقائق الأخيرة.

الأرجنتين تضيع أخطر هجمات اللقاء في الدقيقة 66 من زمن المباراة، وتظل النتيجة 0-0.

مارتينيز يسجل الهدف الأول لصالح كولومبيا في الدقيقة 71، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين وكولومبيا هي 1-0 لصالح كولومبيا.

الهدف الثاني لصالح كولومبيا في الدقيقة 85 عن طريق زاباتا.

نهاية المباراة بفوز كولومبيا بهدفين دون رد.