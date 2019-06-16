رضا علي
افتتح منتخب الارجنتين أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2019 , بخسارة مفاجئة من نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في أولى مفاجآت البظولة اليوم الأحد،
في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات .
وتمكن نجم المنتخب الكولومبي روجيه مارتينيز من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 71، وأحرز الهدف الثاني دوفان زاباتا في مرمى المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86 عن طريق عرضية متقة سددها برأسه لتسكن شباك الأرجنتين وتصبح النتيجة هدفين نظيفين لصالح كولومبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أولى مفاجآت كوبا أمريكا .. كولومبيا تفوز على الأرجنتين لأول مرة منذ 17 عامًا بثانئية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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