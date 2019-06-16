أولى مفاجآت كوبا أمريكا .. كولومبيا تفوز على الأرجنتين لأول مرة منذ 17 عامًا بثانئية نظيفة

رضا علي

افتتح منتخب الارجنتين أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2019 , بخسارة مفاجئة من نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في أولى مفاجآت البظولة اليوم الأحد،

في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات .

وتمكن نجم المنتخب الكولومبي روجيه مارتينيز من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 71، وأحرز الهدف الثاني دوفان زاباتا في مرمى المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86 عن طريق عرضية متقة سددها برأسه لتسكن شباك الأرجنتين وتصبح النتيجة هدفين نظيفين لصالح كولومبيا.

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