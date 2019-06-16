شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يختار محمود الخطيب سفيرًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الأهلي اختيار الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، سفيرًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها القاهرة 21 يونيو الجاري. كتب الحساب الرسمي للنادي على «فيسبوك»، صباح الأحد: «كاف يختار الأسطورة محمود الخطيب سفيرًا لكأس الأمم الأفريقية».

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